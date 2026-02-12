A Roma, alcuni cinghiali sono stati visti giocare a calcio in un campetto della periferia. Un video pubblicato online mostra questi animali spingere un pallone con il muso, mentre si divertono tra loro. La scena ha sorpreso molti, diventando subito virale sui social.

Un video straordinario sta circolando in rete e mostra una scena che ha dell’incredibile: su un campetto di calcio nella periferia di Roma, alcuni cinghiali sono stati ripresi mentre giocano con un pallone, spingendolo con il grugno e utilizzandolo per interagire tra loro. Un comportamento che ricorda quello di animali comunemente considerati più evoluti, come cani o delfini. Le immagini, condivise su Facebook dall’e x deputato Adriano Zaccagnini, hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando stupore e curiosità. Ma quello che potrebbe sembrare un episodio isolato e curioso rivela in realtà una caratteristica poco nota di questi animali: la loro notevole intelligenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - A Roma i cinghiali giocano a pallone: il video che dimostra quanto sono intelligenti è virale

