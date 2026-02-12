A Napoli non c’è più Sustanza

A Napoli, molti locali sono chiusi da tempo e la scena della ristorazione vive momenti difficili. Anche oggi, la città regala poche speranze per chi lavora nel settore, e le notizie di chiusure si intrecciano con le storie di chi cerca di resistere. La passione per il cibo napoletano non basta più a sostenere i ristoratori in un periodo complicato.

E anche oggi è una giornata triste per la ristorazione italiana, e anche oggi la cronaca si mescola alla passione personale. Oggi, però, perdiamo anche uno dei pochissimi e preziosi punti di riferimento dell'avanguardia del pensiero politico e gastronomico italiano. A ventiquattr'ore di distanza dall'annuncio del Lido 84, ristorante dei fratelli Camanini che dopo dodici anni chiude le sue porte in maniera improvvisa, arriva il comunicato stampa che gela il mondo della ristorazione italiana, con una nuova chiusura che lascia senza parole. A Napoli chiude Sustànza, il ristorante con cui Marco Ambrosino ha attraversato il Mediterraneo come spazio culturale prima ancora che gastronomico.

