A Milano per vedere l’hockey ma viene arrestato appena entra in hotel

Un tifoso slovacco in visita a Milano per seguire la partita olimpica di hockey maschile tra Slovacchia e Finlandia è finito in manette appena entrato in hotel. L’uomo, appassionato di hockey, aveva deciso di trascorrere la giornata in città per assistere alla sfida, ma le autorità lo hanno fermato all’arrivo. La partita si è conclusa con la vittoria della Slovacchia per 4 a 1, ma lui non ha potuto vedere neanche un minuto.

Era a Milano per vedere il match olimpico di hockey maschile tra Slovacchia e Finlandia (vinto 4 a 1 dalla sua nazionale). Per lui, ricercato da 15 anni, sono scattate le manette appena si é registrato alla reception. Uno slovacco di 44 anni é staro arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. Sulla sua testa pendeva un ordine di cattura emesso dal tribunale di Bolzano nel 2010. Tutto é iniziato appena il 44enne si é presentato alla reception della struttura in zona Baggio. Quando i dipendenti hanno inserito i suoi dati a sistema é scattato l’alert alloggiati, il software integrato nel portale telematico della polizia utilizzato dalle strutture ricettive (hotel, B&b, affitti brevi) per comunicare i dati degli ospiti.🔗 Leggi su Milanotoday.it

