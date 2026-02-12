A Milano apre Casa Corona per le Olimpiadi e regala le spille

Questa mattina a Milano è stata inaugurata ufficialmente Casa Corona, uno spazio che fa parte dell’attivazione di Corona Cero, partner delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Durante l’evento, i visitatori hanno ricevuto anche spille come regalo. La casa è pensata come un punto di incontro dedicato alla manifestazione sportiva, che durerà fino ai prossimi mesi.

Ha aperto ufficialmente Casa Corona a Milano, l'attivazione di Corona Cero (partner dei Giochi) in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 parte dell'iniziativa Time Cero. Per tutta la durata delle gare Corona Cero apre le porte della sua Casa milanese presso il Desco di via Bassano Porrone. L'area è aperta fino al 22 febbraio dalle 11 a mezzanotte nei feriali e fino alle 2 di notte nei weekend. Le spille delle Olimpiadi sono una delle attrazioni di questi Giochi per turisti e cittadini di Milano. Parallelamente alla collezione lanciata dal Comune, anche Corona Cero ha deciso di lanciare una linea di pin da collezione per celebrare la partnership olimpica con design ispirato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Centinaia di persone si sono radunate fin dal mattino davanti ai punti di distribuzione delle spille gratuite delle Olimpiadi Milano Cortina.

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, le spille sono diventate il vero oggetto del desiderio.

