A che ora parte Sofia Goggia oggi superG Olimpiadi | n di pettorale tv streaming

Oggi, alle 11, parte Sofia Goggia nel superG delle Olimpiadi di Cortina. La gara si svolge a poche ore dalla sua partenza, con il pubblico pronto a seguirla in diretta su tv e streaming. La campionessa italiana punta a conquistare un’altra medaglia per l’Italia, in una giornata che si preannuncia decisiva per lo sci femminile.

Giovedì 12 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: anche per il settore femminile dello sci alpino si assegneranno le medaglie nel superG, con la gara che inizierà alle ore 11.30. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DALLE 11.30 Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.47.20: il superG femminile, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra. Per il superG femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani mattina alle 11, Sofia Goggia scenderà in pista nel superG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026.

A Cortina d’Ampezzo, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con lo sci alpino femminile.

