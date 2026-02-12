A che ora lo snowboard domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 13 febbraio azzurri in gara streaming

Domani le gare di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 andranno in onda in orari da definire. I nostri azzurri sono pronti a scendere in pista, mentre gli appassionati possono seguire tutto in streaming. La gara si annuncia aperta e piena di emozioni, con la speranza di nuove medaglie per l’Italia.

Non si ferma la grande avventura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata di ieri la spedizione azzurra ha ottenuto due splendide medaglie d’oro nelle gare a coppie di slittino, arrivando così a quota tredici metalli dopo cinque giorni. Oggi e domani l’Italia cercherà di continuare il trend positivo, puntando a nuovi podi nelle specialità dello snowboard. Dopo la prova maschile di oggi, la giornata di domani sarà infatti dedicata allo snowboard cross femminile. A partire dalle due manche di qualificazioni della mattina, sulle nevi del Livigno Snow Park, le migliori atlete si sfideranno per raggiungere gli ottavi di finale ed eventualmente le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani le Olimpiadi di Milano Cortina apriranno le porte con le gare di qualificazione, tra cui lo snowboard.

Questa mattina le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono cominciate con le prime gare, anche se l’apertura ufficiale è prevista per stasera con la cerimonia.

Olimpiadi Milano-Cortina, choc nello snowboard: Cam Bolton si frattura il collo, Giochi finiti - facebook.com facebook

