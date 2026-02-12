Oggi, giovedì 12 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel sesto giorno di gare. Gli italiani in gara scendono in pista con l’obiettivo di fare bene, in una giornata che si preannuncia ricca di emozioni e sfide decisive. Sono già pronti orari, tv e streaming per seguire tutto da vicino.

Oggi, giovedì 12 febbraio, sesto giorno di gare in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si preannuncia come una delle giornate più intense e decisive per la spedizione azzurra. Saranno infatti nove le finali che assegneranno medaglie, con l’Italia pronta a giocarsi carte importanti in diverse discipline. Tra le speranze più concrete di medaglia per l’Italia spicca lo speed skating, con Francesca Lollobrigida attesa protagonista nei 5000 metri femminili. L’azzurra, già protagonista negli ultimi anni nelle competizioni internazionali, punta a confermarsi ai vertici in una gara che esalta resistenza, strategia e gestione del ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (12 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate.

Oggi, alle 20:00, si apre ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora parte Giacomel? E Hofer? Startlist dell'Individuale maschile; Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: a che ora è e dove vederla; Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (6 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming.

Stranger Things 5 Volume 2: A che ora escono gli episodi e quanto duranoIl co-creatore di Stranger Things Ross Duffer ha condiviso la durata ufficiale degli episodi del Volume 2 della stagione 5 e del finale, insieme a qualche nuova anticipazione: siete pronti per la ... comingsoon.it

A che ora chiude la metro a Milano a capodanno 2026: orari di mezzi e bus il 31 dicembre e 1 gennaioIl 31 dicembre le metropolitane di Milano seguiranno l’orario del sabato, con la stazione di Duomo chiusa dalle 19. Il 1° gennaio 2026 seguiranno invece gli orari festivi. Breaking news e storie del ... fanpage.it

“Giorgia Meloni dice che chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia e degli italiani Io l’ho sentita balbettare e non dir nulla, davanti a un soldato colono israeliano che ha fatto inginocchiare due carabinieri con in mano un mitra. Non l’ho sentita dire - facebook.com facebook

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 11 febbraio x.com