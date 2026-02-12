A che ora gioca l’Italia oggi nel curling Olimpiadi 2026 | programma 12 febbraio avversarie tv streaming

Oggi a Cortina d’Ampezzo si accendono i riflettori sul curling femminile alle Olimpiadi 2026. La competizione inizia con il round robin, dove dieci squadre si sfidano per conquistare i primi posti e qualificarsi alle semifinali. La partita dell’Italia è prevista nel pomeriggio, con la diretta in TV e streaming. Le azzurre affrontano le avversarie in un torneo che promette spettacolo e suspense.

Oggi giovedì 12 febbraio inizia il torneo di curling femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo la disputa del doppio misto e l’inizio della kermesse maschile, toccherà alle donne scendere sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per muovere i primi passi del round robin aperto a dieci squadre e che promuoverà le prime quattro classificate alle medaglie. L’Italia proverà a stupire: la marcia di avvicinamento non è stata semplice con la deludente prestazione fornita agli Europei e le tante polemiche dovute all’esclusione di Angela Romei, ma ora bisognerà ricompattarsi e cercare di brillare di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi l'Italia debutta nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, venerdì 6 febbraio, l'Italia scende in campo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

