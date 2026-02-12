A Bruxelles pre-vertice sulla competitività Kallas | Protezionismo non serve

A Bruxelles si tiene un pre-vertice sulla competitività e il commissario Kallas avverte: il protezionismo non aiuta. In questi giorni, i leader europei discutono di come rafforzare l’Europa, evitando di mettere barriere commerciali che potrebbero rallentare la crescita. Kallas sottolinea che il futuro del continente passa attraverso l’apertura e la collaborazione, non chiudendosi in se stessi.

Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos) - Rafforzare l'Europa, invece, di chiudersi dietro nuove barriere commerciali. È questa la linea indicata dall'Alta Rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, che dal castello di Alden-Biesen, a Bilzen nelle Fiandre, ha ribadito la sua posizione: “Sono una liberale: se ci rafforziamo, non abbiamo bisogno di protezionismo”. Un messaggio chiaro nel pieno del confronto globale su dazi, difesa dell'industria e competitività europea. La dichiarazione a margine, mentre in attesa dell'inizio della riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Belgio e Germania prima del summit informale nel castello di Alden-Biesen, nel comune di Bilzen a Limburgo nelle Fiandre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa mattina a Bruxelles si è aperto un incontro informale tra Italia, Belgio e Germania per parlare di competitività.

