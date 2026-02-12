A 40 anni dall’avvio del Maxiprocesso presentato il libro ’U Maxi di Piero Grasso – Il video

Quarant’anni dopo la prima udienza del Maxiprocesso, a Palermo si è tenuto un evento per ricordare quel capitolo importante della lotta contro la mafia. Nell’aula bunker dell’Ucciardone, giudici, storici e familiari hanno rivissuto quei momenti, mentre il nuovo libro di Piero Grasso, “‘U Maxi”, ha attirato l’attenzione dei presenti. La giornata si è concentrata sul valore di quella vicenda giudiziaria, simbolo di una battaglia lunga e difficile contro Cosa Nostra.

