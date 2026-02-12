A 40 anni dall’avvio del Maxiprocesso presentato il libro ’U Maxi di Piero Grasso – Il video
Quarant’anni dopo la prima udienza del Maxiprocesso, a Palermo si è tenuto un evento per ricordare quel capitolo importante della lotta contro la mafia. Nell’aula bunker dell’Ucciardone, giudici, storici e familiari hanno rivissuto quei momenti, mentre il nuovo libro di Piero Grasso, “‘U Maxi”, ha attirato l’attenzione dei presenti. La giornata si è concentrata sul valore di quella vicenda giudiziaria, simbolo di una battaglia lunga e difficile contro Cosa Nostra.
(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 A quarant’anni dalla prima udienza del Maxiprocesso, l’aula bunker dell’Ucciardone ha ospitato una giornata di memoria e riflessione dedicata a uno dei passaggi più rilevanti della storia repubblicana nella lotta alla mafia. In quello spazio simbolo, progettato all’epoca per accogliere centinaia di imputati e operatori della giustizia, si sono ritrovati alcuni dei protagonisti di quel processo senza precedenti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online
Palermo, quarant’anni dopo il Maxiprocesso presentato il libro “U Maxi” di Piero Grasso che riapre la memoria sulla battaglia tra Stato e Cosa Nostra
Quarant’anni dopo il Maxiprocesso, Piero Grasso torna a parlare di Cosa Nostra con il suo nuovo libro “U Maxi”.
U maxi, il miraggio della fine. Storia, ombre ed eredità del maxiprocesso raccontate da Grasso
Il maxi processo contro la mafia sta arrivando alla fine.
