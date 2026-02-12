5 Cerchi 5 curiosità su Federica Brignone

Federica Brignone ha vinto l’oro nel Super G a Milano-Cortina ’26. La sciatrice italiana ha dato il massimo, senza pensare troppo al risultato, e alla fine ha tagliato il traguardo prima di tutti. La sua vittoria è arrivata in modo inaspettato, ma lei stessa ha ammesso di aver dato il massimo, senza tentennamenti. La “tigre dello sci” si conferma una delle grandi favorite di questa edizione.

“Ho pensato a sciare, a fare il massimo, ma non pensavo di poter vincere, o la va o la spacca mi sono detta. Campionessa olimpica? Mai nella vita me lo sarei aspettata, è qualcosa di speciale. Ce l’ho fatta perché non mi mancava, sapevo che era qualcosa di più, ero tranquilla, mi valutavo outsider, sapevo di aver già fatto tanto”. 1. Federica ha rivelato da tempo che parte del suo mental coaching è costituito dall’uso dell’ipnosi. “Nelle mie sedute entro in trance e tramite delle allegorie l’inconscio fa dei lavori pazzeschi che non sono spiegabili in due parole”. L’equilibrio mentale fa la differenza tra essere prima o trentesima”.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Federica Brignone

Amos Mosaner si è messo in mostra come uno dei protagonisti più sorprendenti nel mondo dello sport.

Stefania Constantini ha conquistato il bronzo ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Cerchi olimpici, cosa rappresentano e perché sono di cinque colori diversi; Olimpiadi Milano-Cortina, Greenpeace espone i 5 cerchi che colano petrolio in piazza Duomo; smart #5, Curiosità e prestazioni; Il Carnevale di Venezia celebra le Olimpiadi Milano-Cortina: dai 5 cerchi in maschera agli arlecchini olimpici.

5 Cerchi, 5 curiosità su Amos MosanerIn tanti sport l’aggettivo fenomeno è abusato: per Amos Mosaner, il peso della retorica è meno lieve. Ecco 5 curiosità sull'atleta olimpico Amos Mosaner, talent ... sportface.it

5 Cerchi, 5 curiosità su Stefania ConstantiniIl suo sguardo mentre piazza lo stone decisivo per conquista del bronzo per l’Italia resterà una delle immagini di Mi-Co ‘26 Ecco 5 curiosità su Stefania Costan ... sportface.it

LEGGENDARIA! Federica Brignone ha compiuto un’impresa leggendaria che resterà per sempre nella Storia delle Olimpiadi. A distanza di dieci mesi dallo spaventoso incidente al ginocchio, Brignone è tornata in pista e, senza nessuna aspettativa, al di là e a - facebook.com facebook

` Disponibile on demand la puntata di Federico Buffa Talks con @FedericoFerri e l'ORO olimpico di Milano Cortina 2026 Federica Brignone #SkySport #FedericaBrignone #FedericoBuffaTalks x.com