23enne uccisa dal padre in Texas dopo lite su Donald Trump

Una donna britannica di 23 anni è stata colpita a morte dal padre in Texas, durante una visita lo scorso anno. La lite tra i due sarebbe iniziata proprio su Donald Trump, e le autorità hanno confermato che l’omicidio è avvenuto in seguito a un confronto acceso. La ragazza è stata trovata cadavere con una pistola ancora in mano, mentre il padre è stato arrestato e ora si trova in carcere. La vicenda ha scosso la comunità locale e riaperto il dibattito sulla violenza familiare.

Una donna britannica di 23 anni è stata uccisa a colpi di pistola mentre soggiornava con suo padre in Texas lo scorso anno, dopo che i due avevano litigato riguardo al presidente Donald Trump, secondo quanto emerso dall'inchiesta. Secondo quanto riportato, Lucy Harrison, 23 anni, è stata uccisa mentre soggiornava con suo padre, Kris Harrison, nella sua casa di famiglia a Prosper, in Texas. Lucy, una buyer di moda di Warrington, nel Regno Unito, era in viaggio negli USA con il suo fidanzato, Sam Littler. I due avrebbero dovuto tornare a casa il 10 gennaio 2025. Tuttavia, il giorno della partenza prevista, il padre di Lucy l'ha uccisa a colpi di pistola.

