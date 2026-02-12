Pilar Fogliati e Fabio Paratici sono ufficialmente una coppia. Dopo settimane di voci, ora è tutto confermato: l’attrice romana di 33 anni e il direttore sportivo della Fiorentina, 20 anni più grande, stanno insieme. La loro relazione ha fatto parlare, anche perché la differenza di età non sembrava essere un problema.

D i loro si vociferava da tempo, ma adesso non ci sono più dubbi: Pilar Fogliati, 33 anni, e Fabio Paratici, 53, stanno insieme. La conferma è arrivata nelle ultime ore, complice la pubblicazione di alcuni scatti da parte del settimanale Chi. Nessuna conferma ufficiale (né ovviamente smentita) è arrivata finora dalla coppia, che preferisce mantenere un basso profilo. “Cuori 3”, Pilar Fogliati: «Racconto le donne che hanno lottato per noi» X Leggi anche › Pilar Fogliati: «Se la vita è una commedia, io mi abbandono a una fortunata incoscienza» Pilar Fogliati e Fabio Paratici: tutto quello che sappiamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - 20 anni di differenza. Lui, 'ex calciatore, oggi è il direttore sportivo della Fiorentina. Chi è il nuovo amore dell'attrice romana

Pilar Fogliati è stata paparazzata di nuovo in compagnia di Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina.

Fabio Paratici torna in Serie A e assume il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina.

