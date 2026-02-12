Sei appassionato di sport e vuoi vivere l’atmosfera delle Olimpiadi anche a casa? Basta accendere la TV e scegliere tra 14 serie, film e documentari che raccontano lo sport da dentro. Sono storie di sacrifici, rivalità e passione che ti permettono di entrare nel cuore dell’evento, anche senza essere sul campo.

C’è un modo perfetto per entrare davvero nello spirito olimpico: immergersi in serie e film che raccontano lo sport da dentro, tra storie di dedizione e sacrificio, rivalità e passione. Abbiamo selezionato i più adatti alle Olimpiadi invernali 2026. Heated Rivalry - HBO. In Italia esce il 13 febbraio, ma è già un’ossessione collettiva. Perché Heated Rivalry ha trasformato una storia d’amore tra due rivali dell’hockey in un fenomeno culturale. La serie prende i codici del romance classico e li porta sullo schermo senza filtri né imbarazzi, mettendo al centro le emozioni, la vulnerabilità e il desiderio di essere visti per ciò che si è. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 14 serie tv, film e documentari per vivere appieno il mood olimpico

Ecco una guida ai programmi TV del 14 gennaio 2026, con i principali film e serie in onda.

