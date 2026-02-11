zone umide visite alla scoperta delle valli

Domenica scorsa le Valli sono state al centro di visite guidate per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone umide. Centinaia di persone hanno preso parte alle escursioni che hanno portato alla stazione di pesca La Confina e ai casoni di Valle Ussarola e Valle Campo. Le guide hanno spiegato come funzionano i lavorieri e l’importanza di preservare questi ambienti. L’evento, promosso dal Circolo Legambiente Delta del Po, ha visto anche la partecipazione delle guardie del Servizio Vigilanza Ambientale e dei Carabinieri Forestali di Comacchio

Domenica scorsa è stata ricordata la Giornata Mondiale delle Zone umide, visita guidata alla stazione di pesca La Confina ed a conoscere i casoni di Valle Ussarola e di Valle Campo con i loro rispettivi lavorieri, promossa dal Circolo Legambiente Delta del Po, dalle guardie per il Servizio Vigilanza Ambientale e col patrocinio dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po ed in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Forestale di Comacchio. Sono stati accompagnati 120 visitatori, suddivisi in 4 gruppi nella visita ad un’area delle Valli di Comacchio poco conosciuta ed interdetta al turismo, accolti da una giornata veramente speciale caratterizzata dalla leggera nebbia che avvolgeva i dossi, le rive ed il contorno e l’indefinito orizzonte delle valli con gli argini lontani e le sagome dei casoni abbandonati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

