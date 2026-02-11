Zoe Trinchero gettata nel fiume da viva Alex Manna sul movente | Di lei non mi fregava parlavamo della mia ex

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata buttata nel fiume ancora viva. Secondo quanto dice l’accusa, sarebbe stata uccisa durante una lite con Alex Manna, che si trova in carcere. Manna avrebbe ammesso di averla uccisa, spiegando che il motivo era legato a un tradimento che lui stesso aveva commesso in passato nei confronti di Zoe, di cui parlavano spesso. La polizia sta ancora indagando per chiarire le responsabilità e i dettagli di quella notte.

Alex Manna avrebbe affermato dal carcere di aver ucciso Zoe durante una lite su un tradimento che lui aveva compiuto in passato ai danni dell'amica del cuore 17enne. "Non mi fregava niente di lei - avrebbe detto durante l'udienza di convalida -. Non ho provato a baciarla. Non so perché ho reagito così".🔗 Leggi su Fanpage.it

Zoe Trinchero era ancora viva quando Alex Manna l’ha gettata nel canale, secondo i risultati dell’autopsia pubblicati ieri.

Questa mattina si sono riaccese le indagini sull’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta nel rio Nizza.

Zoe Trinchero era ancora viva quando è stata gettata nel canale: l’esito dell’autopsiaHa chiesto scusa per l’omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne uccisa a Nizza Monferrato, nell’Astigiano, ma poi ha scelto il silenzio. Lunedì ... thesocialpost.it

Zoe Trinchero, l'autopsia: era ancora viva quando è stata gettata nel canaleSarebbe dovuta alla caduta nel canale la morte di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato nella notte tra venerdì e sabato scorso. E' quanto emerso dall'autopsia, eseguita questa mattina ... adnkronos.com

Nizza Monferrato, Zoe Trinchero era ancora viva quando è stata gettata nel canale: se l’assassino avesse avuto un attimo di pietà e chiamato i soccorsi, la 17enne avrebbe potuto superare il trauma. “Lui è sceso a piangerle addosso e a urlare ‘è colpa mia, - facebook.com facebook

Zoe Trinchero è morta per “trauma da precipitazione”: i risultati dell’autopsia x.com