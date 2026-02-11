Zelensky | niente voto senza sicurezza

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ribadisce che le elezioni nel paese non si terranno finché non ci sarà sicurezza. Lo ha detto chiaramente l’ufficio presidenziale, rispondendo alle notizie circolate sul Financial Times. Zelensky sottolinea che la priorità resta la stabilità e la protezione dei cittadini prima di qualsiasi voto.

9.13 "Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci (riguardo alle elezioni ndr.)". Lo ha puntualizzato l'ufficio presidenziale ucraino, dopo la notizia uscita sul Financial Times. Il giornale britannico scrive che il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell'invasione russa,Zelensky annuncerà un piano per le Presidenziali e per un referendum su un eventuale accordo di pace con Mosca. Tra marzo e aprile possibile lavoro su modifiche a norme elettorali, scrive FT.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

