Zelensky cede agli Usa | vicino l’annuncio su elezioni e referendum sull’accordo di pace

Volodymyr Zelensky si prepara a fare un annuncio importante. Il presidente ucraino ha comunicato che il 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa, presenterà il suo piano per le prossime elezioni presidenziali e un referendum sull’accordo di pace con Mosca. La mossa sembra essere una risposta alle pressioni degli Stati Uniti e delle altre potenze occidentali, che chiedono chiarezza sulla strategia futura dell’Ucraina. La notizia circola con grande attenzione, mentre si avvicina la data stabilita per il discorso pubblico di Zelensky

Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum su un eventuale accordo di pace con Mosca il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione russa. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei: Kyiv avrebbe iniziato la pianificazione dopo le pressioni dell’Amministrazione Trump affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte da Washington: gli Stati Uniti sono in forte pressione affinché i negoziati tra Ucraina e Russia si concludano in primavera. Zelensky non gode più del consenso unanime del 2022. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a parlare alla nazione il 24 febbraio, giorno del quarto anniversario dell’invasione russa.

Zelensky ha deciso di andare avanti con le sue scelte.

