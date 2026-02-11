Zelensky cede a Trump e si prepara davvero alle elezioni?

Zelensky si prepara a fare un passo importante. Il presidente ucraino potrebbe annunciare a breve le date per nuove elezioni presidenziali e un referendum nazionale, in vista del quarto anniversario dell'invasione russa. La scelta arriva dopo settimane di tensioni e pressioni, e segna un possibile cambio di rotta nel governo di Kiev.

Nel giorno che segnerà il quarto anno dall'inizio dell'invasione russa, il prossimo 24 febbraio, il presidente Volodymyr Zelensky potrebbe rompere gli indugi e annunciare il percorso che porterà l'Ucraina a nuove elezioni presidenziali e a un referendum nazionale su un eventuale accordo di pace.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Volodymyr Zelensky

Zelensky ha deciso di andare avanti con le sue scelte.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto un appello ai cittadini, chiedendo loro di prepararsi alle prossime elezioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Zelensky hit back at Trump and Putin #trump #putin #zelensky

Ultime notizie su Volodymyr Zelensky

Argomenti discussi: Zelensky cede alle pressioni Usa: Piano per le elezioni presidenziali e referendum; Ad Abu Dhabi finiti i colloqui trilaterali, Zelensky: Non facili ma proseguono - Trump: ho impedito guerra nucleare in Iran e Ucraina; Iran, Trump: Non avrà armi nucleari né missili - Geagency; ZELENSKY SBUGIARDATO.

Referendum per la pace ed elezioni in Ucraina, Zelensky cede alle pressioni di TrumpSecondo il Financial Times il presidente ucraino ha iniziato a pianificare atteso per il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione russa ... msn.com

Zelensky cede alle pressioni Usa: «Piano per le elezioni presidenziali e referendum»La rivelazione del Financial Times. Il presidente ucraino replica: Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci ... avvenire.it

La sicurezza davanti ai territori. Zelensky concede qualcosa a Trump, che chiede il voto (di A. Mauro) x.com

Lo rivela il Financial Times. Zelensky cede all'ultimatum Usa: «Il voto entro il 15 di maggio». L’Ue lavora a un piano di pace per Kiev. Contatti Parigi-Mosca - facebook.com facebook