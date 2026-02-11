Zauli svela | A Vicenza mi chiamavano lo Zidane del Triveneto Miretti Fagioli Soulè | ecco cosa penso
Zauli: "Ero lo Zidane della B, Guidolin nello spogliatoio in mimetica. Pazzo a lasciare la Juve "
L’ex trequartista della Juventus racconta di aver sbagliato a lasciare la squadra per la Serie B.
Zauli sull’ex Juve Iling Junior: «Un giocatore di alto livello. Ecco cosa mi aspetto da lui al Pisa. Sul suo ruolo…»
Zauli si è espresso con entusiasmo sul nuovo acquisto del Pisa, Iling Junior.
Zauli: Sono stato un pazzo a lasciare la Juve. Miretti vede il gioco 10 minuti prima degli altriTre anni fra Primavera e Under 23. Il rapporto fra Lamberto Zauli e la Juventus è stato breve ma comunque ricco di soddisfazioni. L'ex tecnico. tuttomercatoweb.com
Zauli: Ero lo Zidane della B, Guidolin nello spogliatoio in mimetica. Pazzo a lasciare la JuveL’ex trequartista si racconta: Per Ulivieri ero l’Anatrone. Allenavo l’U23 bianconera, sbagliai ad andarmene per la B. Potevo andare all'Inter ... msn.com
