Patrick Zaki ha partecipato ieri a un incontro che chiede la liberazione di Marwan Barghouti. L’attivista egiziano, molto apprezzato in Italia dalla sinistra, ha scelto di schierarsi con i gruppi pro Pal, rafforzando il suo ruolo come portavoce di questa linea. La sua presenza ha fatto discutere, soprattutto in un momento in cui la sua posizione si fa sempre più netta in favore dei gruppi palestinesi.

Patrick Zaki, osannato in Italia dalla sinistra, da quando si è inasprito il conflitto in Medioriente ha preso nettamente posizione affiliandosi ai gruppi pro Pal e diventandone frontman. Lo ha fatto anche di recente, quando è stato annunciato tra i relatori di un incontro per la nuova Flotilla in partenza tra poco più di un mese. È impossibile dimenticare i post che emersero contro Israele dal suo profilo X, per i quali si affrettò a dichiarare di essere critico con Israele ma di non avere nulla a che fare con Hamas. E questo è un elemento acclarato. Tuttavia, la sua partecipazione a un incontro presso il centro sociale Lambretta di Milano il prossimo 15 febbraio appare quanto meno inopportuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zaki sempre più vicino ai pro Pal presenzia all’incontro per la liberazione di Marwan Barghouti

Approfondimenti su Marwan Barghouti

A Messina nasce un nuovo comitato per chiedere la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Marwan Barghouti

Argomenti discussi: Zaki nuovo testimonial ProPal, ora difende il detenuto con 5 ergastoli; POLITICA ITALIANA: STATO DELLE CARCERI.

A novembre 2026 pubblicheremo “Unbroken” di Marwan Barghouti. Nonostante i decenni passati in prigione, Marwan Barghouti è spesso definito il “Mandela della Palestina” e rimane il leader politico palestinese più popolare. È diventato simbolo di unità e di - facebook.com facebook

*COMUNICATO STAMPA AMBASCIATA ISRAELE IN ITALIA* 21 gennaio 2026 Oggi i leader di PD, M5S e AVS hanno incontrato Fadwa Barghouti, chiedendo la liberazione del marito, il terrorista Marwan Barghouti. Si tratta di una richiesta vergognosa che co x.com