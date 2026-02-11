Zaki nuovo testimonial ProPal ora difende il detenuto con 5 ergastoli

Domenica prossima il centro sociale Lambretta di Milano ospiterà un evento che sta già facendo discutere. Un nuovo testimonial per ProPal, Zaki, si schiera dalla parte di un detenuto condannato a cinque ergastoli. La sua presenza solleva subito molte domande e diventa il centro di accese polemiche politiche e diplomatiche.

Domenica prossima, il centro sociale Lambretta di Milano sarà teatro di un incontro che promette di sollevare forti polemiche politiche e diplomatiche. L'evento, dal titolo “Marwan Barghouti: detenzione politica e campagna per la liberazione”, avrà come ospite d'onore Patrick Zaki, il ricercatore egiziano noto per il suo impegno sui diritti umani, ma anche per la controversa vicinanza a movimenti filo-palestinesi radicali. Lo segnala il quotidiano “Libero”, che ha ricostruito nei dettagli la vicenda. Zaki, arrestato nel febbraio 2020 al Cairo con accuse gravissime tra cui sovversione, diffusione di false notizie, minaccia alla sicurezza nazionale e propaganda per il terrorismo, ha trascorso quasi due anni in carcere prima di essere liberato e rimpatriato in Italia nel 2023 grazie a un volo di Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zaki nuovo testimonial ProPal, ora difende il detenuto con 5 ergastoli Approfondimenti su Zaki Nuovo Testimonial Flotilla, fuori Greta e dentro Zaki: il nuovo incontro all'Università di Torino Oggi all’Università di Torino si è tenuto un nuovo incontro tra i membri della Flotilla, mentre si avvicina la ripartenza prevista tra marzo e aprile. Flotilla, fuori Greta e dentro Zaki. I pro Pal hanno un nuovo volto La Flotilla si prepara a ripartire tra marzo e aprile, senza Greta Thunberg ma con l’arrivo di Zaki. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Zaki Nuovo Testimonial ProPal, la Flotilla imbarca Patrick Zaki: nuovo testimonial per GazaNuova spedizione, facce nuove. La Global Sumud Flotilla si prepara a tornare in mare - forse già a marzo - in sostegno di Gaza e ... iltempo.it Avete visto il nuovo testimonial della Flottilia Zaki. Che ne pensate Sentite tutto nel nuovo episodio di CENTRO POCO con Ginevra Terracina e Daniele Capezzone. #iltempoquotidiano #zaki #flotilla #centropoco - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.