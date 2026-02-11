xiaomi potrebbe abbassare i costi della ram evitando questo chip

Xiaomi potrebbe risparmiare sui costi della RAM evitando l’uso di un determinato chip. La decisione arriva in un momento di incertezza nel settore, con Qualcomm che sembra favorire altre soluzioni e i produttori cinesi, tra cui Xiaomi, che valutano alternative per contenere le spese. La scelta potrebbe influire sulla composizione delle prossime piattaforme mobili, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Nel panorama delle nuove piattaforme mobili, emergono indicazioni contrastanti sulle scelte di Qualcomm e dei costruttori cinesi. la carenza di RAM sta influenzando i costi di produzione e, di conseguenza, le decisioni sui dispositivi di fascia alta. tra le voci di corridoio, si discute se il Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro possa essere impiegato pienamente o meno, con scenari orientati a contenere i costi senza compromettere le prestazioni. le indiscrezioni indicano che il prezzo dei moduli RAM e delle GPU di nuova generazione sta incidendo sull’intero mercato dei dispositivi mobili. lo scenario degli smartphone xiaomi con lo snapdragon 8 elite gen 6 pro. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su Xiaomi RAM

AMD ha annunciato un nuovo pacchetto che combina un processore Ryzen 7 9850X3D, memoria RAM DDR5 e un dissipatore ad aria.

