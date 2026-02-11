Xavi critica il Real Madrid | Cammino facile? Chiedetelo a loro

Xavi Hernandez non le manda a dire al Real Madrid. L’allenatore del Barcellona apre il fuoco e dice che il cammino dei blancos non è così facile come vogliono far credere. Alla vigilia della grande partita, la tensione tra le due squadre sale e le parole di Xavi accendono ancora di più il clima già caldo in Spagna.

L’atmosfera in Spagna si surriscalda alla vigilia di una delle sfide più attese della stagione calcistica. Hansi Flick, allenatore del Barcellona, mostra il suo stile diretto e tagliente durante la conferenza stampa che anticipa la semifinale di Copa del Rey, ponendo al centro la solidità del cammino fin qui compiuto dalla squadra. Un giornalista ha insinuato che la squadra catalana avesse raggiunto il penultimo atto evitando incroci con avversari della Liga, e il tecnico ha reagito con un sorriso sornione ma decisamente tagliente. La frase ha acceso discussioni e ha richiamato l’attenzione su una clamorosa eliminazione dei rivali storici agli ottavi di finale per mano dell’Albacete. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Flick si prende una pausa e lancia una frecciata al Real Madrid.

Il Real Madrid ha deciso di separarsi da Xavi Alonso, dopo la recente sconfitta nella Supercoppa spagnola contro il Barcellona.

