WTA Doha | Rybakina prima sonnecchia poi domina e controlla il ritorno di Zheng

Elena Rybakina ha iniziato il match nervosa, lasciando spazio a qualche errore che le ha fatto perdere il primo set. Poi, nel secondo, ha cambiato marcia, ha preso il controllo e ha vinto senza troppi problemi. Nel terzo, ha combattuto punto su punto, ma alla fine è riuscita a chiudere la partita con un colpo deciso, portando a casa la vittoria contro Qinwen Zheng.

Rybakina Risolve la Sfida Zheng a Doha: Una Rimonta da Campionessa. Doha, Qatar – Elena Rybakina ha superato un test impegnativo al Qatar TotalEnergies Open, sconfiggendo Qinwen Zheng in tre set combattuti, 4-6, 6-2, 7-5. La campionessa di Melbourne 2026 ha dimostrato resilienza e capacità di adattamento, assicurandosi un posto in semifinale dove affronterà Mboko. La partita, conclusa l'11 febbraio 2026, ha visto la tennista kazaka inizialmente in difficoltà, ma poi capace di sfruttare le debolezze dell'avversaria e imporre il proprio ritmo. Inizio Shock e Reazione di Rybakina. L'incontro si è aperto con una Zheng particolarmente aggressiva e determinata.

