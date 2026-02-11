William e Kate sono preoccupati. Dopo la pubblicazione dei nuovi documenti sul caso Epstein, il loro nome torna a essere al centro dell’attenzione, e il timore di un nuovo scandalo si fa sentire. La famiglia reale britannica si trova sotto un fuoco mediatico che non dà tregua, e i due sono costretti a fare i conti con le ripercussioni di questa inchiesta.

Il terremoto mediatico legato ai nuovi documenti sul caso Epstein torna a scuotere Buckingham Palace e riporta la Monarchia britannica sotto una pressione internazionale fortissima. Ogni nuova rivelazione riapre interrogativi mai del tutto archiviati e costringe i vertici della Famiglia Reale a misurare parole e distanze. In questo clima delicato, anche William e Kate hanno scelto di intervenire pubblicamente, segnando un passaggio che rompe con la tradizionale prudenza della Corona. Kate e William tremano: perché hanno paura. La pubblicazione dei nuovi file su Jeffrey Epstein ha riacceso i riflettori sul coinvolgimento del principe Andrea, con inevitabili ripercussioni sull’immagine dell’istituzione monarchica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - William e Kate tremano, il caso Epstein fa tremare la corona: hanno paura, qualcuno ha spifferato tutto

Approfondimenti su William Kate

William e Kate hanno rotto il silenzio sul caso Epstein, che ha coinvolto il principe Andrea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su William Kate

Argomenti discussi: Caso Epstein, William e Kate preoccupati. Trema anche il governo Starmer; William e Kate si dicono profondamente preoccupati per i file su Epstein che sfiorano la Corona; William e Kate condividono la cartolina di Natale: è una nuovo foto di George, Charlotte e Louis; William e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein: Profondamente preoccupati, il pensiero va alle vittime.

William e Kate si dicono profondamente preoccupati per i file su Epstein che sfiorano la CoronaIl principe William e la consorte Kate hanno espresso la loro profonda preoccupazione per le continue rivelazioni emerse dai file sullo scandalo del defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey ... msn.com

William e Kate: spunta il video che incrimina il Principe. Le ultime indiscrezioni da Londra e le smentiteIl Principe William e Kate Middleton avrebbero divorziato segretamente: sono queste le voci che stanno circolando su X. Il video è virale. Ancora una volta la coppia reale è protagonista di nuove indi ... tpi.it

William e Kate rompono il silenzio sul Caso Epstein - facebook.com facebook

My #breakingnews #Royal story this afternoon @Corriere Anche #re Carlo, dopo William e Kate, rompe il silenzio su Andrea e il caso Epstein: «Pronti a fornire il nostro sostegno alla polizia» x.com