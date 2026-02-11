Wierer un errore costa caro | è quinta nella 15 km di biathlon Doppietta francese

Dorothea Wierer si ferma a un passo dal podio nella prova dei 15 km di biathlon. La bicampionessa italiana ha corso bene, ma un errore al tiro le è costato caro. Alla fine, si piazza quinta, a oltre un minuto dalla vincitrice Julia Simon. La francese ha dominato la gara, bissando la doppietta francese con Jeanmonnot che si prende l'argento.

Anche la seconda gara individuale non porta medaglie all'Italia. Nella 15 km femminile di biathlon si impone la francese Julia Simon, alla seconda medaglia d'oro consecutiva dopo quella della staffetta mista. Seconda un'altra francese, Lou Jeanmonnot, leader di coppa del mondo, a 53"1. Terza a sorpresa la bulgara Lora Hristova, mai tra le prime dieci posizioni in coppa del Mondo, l'unica sul podio senza sbagli al tiro. Per Dorothea Wierer, quinta a 1'33"9, un solo errore ma che alla fine costa caro, mentre Lisa Vittozzi fallisce quattro volte, rimediando quattro minuti di penalità (37?). Wierer parte meno veloce di Vittozzi, prima fra le big nello sprint iniziale, ma al primo poligono in terra Doro non commette errori ed è molto rapida (24"), Lisa ha il secondo tempo quando si sdraia ma sbaglia il primo colpo.

