WhatsApp Web | arrivano chiamate vocali e video anche da browser

Da oggi, gli utenti di WhatsApp Web possono fare chiamate vocali e video senza scaricare l’app sul PC. La funzione, molto richiesta, è finalmente arrivata e permette di chiamare amici e parenti direttamente dal browser, senza passare per l’app mobile. La novità segna un passo avanti importante per la piattaforma di messaggistica, che punta a semplificare l’uso anche sul computer.

Dite pure addio alla necessità di scaricare pesanti applicazioni sul vostro PC. WhatsApp ha finalmente iniziato il rollout di una delle funzioni più richieste di sempre: il supporto nativo per le chiamate vocali e video direttamente da browser. Dopo anni in cui questa possibilità era un'esclusiva delle versioni desktop per Windows e Mac, la svolta "Web-first" è realtà per i primi utenti beta. Scopriamo come cambia il nostro modo di lavorare e comunicare dal computer. Le chiamate WhatsApp Web rappresentano un cambio di strategia importante per Meta, che punta sempre più su un'esperienza browser completa e indipendente dal sistema operativo.

