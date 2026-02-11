Una truffa circola ormai da settimane su WhatsApp, e molti utenti sono caduti nel tranello. Basta un clic su un link inviato da un contatto, anche se sembra affidabile, per perdere il controllo del proprio profilo e finire vittima di frodi o di furti di dati. Le autorità avvertono: bisogna stare molto attenti e non cliccare su link sospetti, anche se arrivano da amici o conoscenti.

AGI - Basta un semplice clic su un link inviato da un amico per perdere il controllo del proprio profilo WhatsApp. Quella che sembra un’innocente richiesta di aiuto per un concorso di danza si sta rivelando, in queste settimane, una delle trappole digitali più insidiose e diffuse in Italia. L’allarme arriva direttamente da Adiconsum e dalla Polizia Postale, che segnalano migliaia di casi su tutto il territorio nazionale. Il meccanismo, tecnicamente un attacco di smishing, punta tutto sul fattore emotivo e sulla fiducia cieca che riponiamo nei nostri contatti in rubrica. Un copione ben definito. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - WhatsApp: come funziona la truffa della 'ballerina' e come difendersi

Approfondimenti su WhatsApp Truffa

Una nuova truffa si sta diffondendo su WhatsApp, coinvolgendo utenti che ricevono messaggi da un account che si spaccia per una ballerina.

La truffa della ballerina torna a colpire gli utenti di WhatsApp.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

WhatsApp, arriva la truffa della ballerina: come funziona e come difendersi.

Ultime notizie su WhatsApp Truffa

Argomenti discussi: Ciao, potresti prestarmi 985 euro?, la nuova truffa che corre su WhatsApp: come funziona e come difendersi; Truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; WhatsApp Premium: come funziona la versione a pagamento?; Signal, Whatsapp e Telegram: sicurezza e privacy a confronto.

Puoi votare mia nipote?: come funziona la truffa della ballerina su WhatsappI carabinieri della Cyber Investigation di Napoli hanno diffuso informazioni sulla nuova frontiera delle truffe online su Whatsapp: un messaggio che invita ... fanpage.it

Truffa della ballerina su WhatsApp: cos'è, come funziona e come difendersiScopriamo cos’è la truffa della ballerina su WhatsApp, come riescono a rubare l’account e le 5 regole per proteggerti da phishing e furto dati. alfemminile.com

Il “Ghost Pairing” colpisce WhatsApp, ecco come funziona la truffa del finto voto alla nipote https://www.napolitoday.it/cronaca/truffa-finta-foto-da-votare.html - facebook.com facebook