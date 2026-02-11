Wass di Livorno | oltre 200 milioni per siluri leggeri al Ministero della Difesa saudita consegne tra 2029 e 2030

Lo stabilimento Wass di Livorno si appresta a produrre siluri leggeri per l’Arabia Saudita. Il contratto, da oltre 200 milioni di euro, prevede consegne tra il 2029 e il 2030. La produzione, che coinvolge il Ministero della Difesa saudita, rappresenta un passo importante per l’azienda italiana.

Lo stabilimento Wass di Livorno si prepara a produrre siluri leggeri per il Ministero della Difesa del Regno dell’Arabia Saudita, grazie a un accordo del valore superiore ai 200 milioni di euro. L’intesa, siglata dall’azienda del gruppo Fincantieri, consolida la presenza industriale italiana nel Paese e rafforza il posizionamento strategico del gruppo nel settore della difesa subacquea. Le consegne sono previste tra il 2029 e il 2030. Un nuovo importante capitolo si apre per Wass Submarine Systems, azienda storica del settore difesa, e per Fincantieri. A poco più di un mese dall’accordo record con la Marina indiana per la fornitura di siluri pesanti, lo stabilimento di Livorno si appresta a gestire una commessa di rilevanza strategica per il Regno dell’Arabia Saudita.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Wass di Livorno ha firmato un nuovo contratto da oltre 200 milioni di euro per la produzione di siluri leggeri destinati all'Arabia Saudita.

Fincantieri, attraverso la controllata Wass Submarine Systems, ha siglato un accordo con la Marina indiana per la fornitura di siluri Black Shark Advanced, del valore di circa 200 milioni di euro.

