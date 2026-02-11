Vuoi fumo? Il pusher sceglie il cliente sbagliato | è un ghisa

La polizia ha arrestato un pusher nel cortile di un condominio. Quando si è avvicinato a un uomo, gli ha chiesto “Vuoi fumo?”. Ma quell’uomo si è rivelato essere un carabiniere in servizio. La scena si è svolta ieri pomeriggio e ha portato all’arresto del pusher, che ora si trova in cella.

Quando il ventisettenne egiziano M.M. se l'è trovato davanti in cortile, gli ha chiesto istintivamente: "Vuoi fumo?". Peccato che quello non fosse un cliente in cerca di una dose di hashish, bensì un agente in borghese della polizia locale che da circa mezz'ora stava tenendo d'occhio quell'angolo di San Siro a due passi da piazzale Selinunte. E così lo spacciatore, già arcinoto alle forze dell'ordine per reati identici, è stato ammanettato in flagranza dai ghisa guidati dal comandante Gianluca Mirabelli e mandato in direttissima ieri mattina dal pm di turno.

