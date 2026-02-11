vuelle attesa dalla battaglia di cividale una tappa cruciale verso la promozione

Questa sera la Vuelle si gioca una partita importante a Cividale. Se vuole continuare a sperare nella promozione, deve vincere e superare il Ponte del Diavolo, il simbolo della cittadina friulana. È una tappa decisiva, e la squadra si prepara ad affrontare la sfida più difficile finora.

Stasera, se davvero vuol vincere la guerra, la Vuelle dovrà aggiudicarsi la battaglia di Cividale e attraversare indenne il Ponte del Diavolo, simbolo della cittadina friulana. Quanta attesa ci sia per questa sfida (palla a due alle 20.30), lo racconta alla vigilia il capitano della truppa locale: "La sfida è di quelle cruciali e noi abbiamo intenzione di prenderci i due punti, davanti a un PalaGesteco che penso sarà infuocato" dice Eugenio Rota. Coach Pillastrini, che in questi anni ha tracciato la strada seguita quest'anno anche dalla Vuelle, ovvero un manipolo di buoni giovani italiani con stranieri ben inseriti nel contesto, entra sui temi del match: "Giochiamo contro Pesaro, che è stata finora la miglior squadra del campionato per rendimento, per continuità e anche per classifica - riconosce Pilla -.

La Vuelle Pesaro torna in testa alla classifica dopo una serie di risultati sorprendenti.

