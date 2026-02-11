Vowles difende la legalità della PU Mercedes | i rivali protestano ma serve buon senso
La tensione in Formula 1 si accende sulla Power Unit Mercedes. Vowles, ingegnere della scuderia, ha ribadito che la legalità del motore è stata rispettata, anche se i rivali continuano a protestare. La discussione diventa sempre più calda, mentre gli steward devono decidere come procedere. Intanto, i team si preparano alle prossime gare, aspettando chiarimenti ufficiali.
L’attenzione nel mondo della Formula 1 si concentra sulla questione legata al rapporto di compressione della Power Unit Mercedes. Diversi interrogativi emergono riguardo alla conformità delle prestazioni del motore, che potrebbe superare i limiti regolamentari stabiliti dalla normativa tecnica. La discussione coinvolge aspetti critici sulla verifica di tali valori, soprattutto nelle condizioni di funzionamento a caldo in pista, rispetto alle misurazioni a freddo. Tale situazione ha causato un acceso dibattito tra i vari team, portando alla richiesta di chiarimenti ufficiali alla Federazione Internazionale dell'Automobilismo (FIA). 🔗 Leggi su Mondosport24.com
