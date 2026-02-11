Voti e pagelle di Napoli-Como | rigori fatali Butez eroe i lariani volano in semifinale

Il match tra Napoli e Como nei quarti di Coppa Italia si è concluso con i rigori decisivi. Il portiere del Como, Butez, si è distinto come protagonista assoluto, parando due rigori e portando i lariani in semifinale. La partita è stata intensa, con molte occasioni da entrambe le parti, ma alla fine è stato il tiro dal dischetto a decidere il passaggio del turno. I tifosi sono rimasti col fiato sospeso fino all’ultimo, mentre i giocatori si sono lasciati andare a festeggiamenti e delusione.

nel confronto dei quarti di Coppa Italia 20252026 Napoli e Como hanno offerto una partita ricca di episodi, con contributi determinanti da parte di diversi interpreti. la valutazione dei singoli ha evidenziato punti di forza e momenti difficili per entrambe le squadre, fornendo una lettura chiara sull'andamento della sfida e sulle scelte dei protagonisti in campo.

