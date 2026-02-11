Votare Sì potrebbe cambiare molto per le donne in magistratura. Oggi rappresentano la maggioranza, ma spesso non hanno voce in capitolo. La riforma proposta potrebbe dare loro più peso e possibilità di incidere nei processi decisionali. È un passo importante per cambiare le cose da dentro il sistema giudiziario.

In Italia, la magistratura ha vissuto negli ultimi anni una trasformazione demografica significativa. Le donne non solo sono presenti in numero crescente, ma oggi rappresentano la maggioranza tra i magistrati in servizio. Secondo i dati più recenti del Consiglio Superiore della Magistratura, aggiornati al 5 marzo 2025, le donne sono circa 5.479 su 9.662 magistrati (inclusi quelli fuori ruolo e i magistrati ordinari in tirocinio), e sono, dunque, pari a circa il 56,7% del totale. Anche nei concorsi per l’accesso alla magistratura, “ la percentuale di vincitrici supera stabilmente quella dei vincitori dal 1996. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Votare Sì fa bene alle donne: in magistratura sono “la maggioranza che non conta”. Perché la riforma può fare la differenza

