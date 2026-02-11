Durante la gara di half pipe di snowboard ai Giochi, Liu Jiayu cade violentemente e si ferma a terra. La gara viene immediatamente sospesa e i soccorsi arrivano con la barella in pista. Il pubblico assiste con preoccupazione a un incidente che ha interrotto la competizione.

Brutto incidente nella gara di half pipe di snowboard ai Giochi: la prova è stata temporaneamente sospesa dopo la caduta della cinese Liu Jiayu. Un momento di grande apprensione che ha gelato pubblico e atleti. L’infortunio è avvenuto durante uno dei salti del suo run. In fase di atterraggio, Liu ha perso il controllo ed è caduta pesantemente all’interno della struttura ghiacciata dell’half pipe. Subito dopo l’impatto, sugli spalti è calato il silenzio. La musica, che accompagna tradizionalmente le esibizioni nella disciplina freestyle, è stata immediatamente spenta mentre i soccorsi entravano in pista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Volo spaventoso, la campionessa ferma a terra: barella in pista e gara sospesa, il video shock

