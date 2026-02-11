Volley altri tre impegni in casa per NPL Sanremo

Sanremo torna a vivere di pallavolo. Le squadre dell’NPL hanno giocato tre partite in casa in pochi giorni, tra vittorie e sconfitte strette. I giovani atleti hanno mostrato impegno e passione, portando entusiasmo nel palazzetto locale.

Sanremo si conferma un vivace centro per la pallavolo giovanile. Le formazioni dell’NPL Sanremo hanno affrontato un intenso periodo di impegni, tra vittorie e combattute sconfitte, dimostrando talento e spirito di squadra nei campionati Under 18 e Under 13. Questo fine settimana ha visto in campo le squadre giovanili matuziane, consolidando l’impegno della società nel promuovere la disciplina pallavolistica nel territorio. L’attività agonistica ha visto protagonista la FountSushi NLP nel campionato Under 18. La squadra ha affrontato un doppio impegno, il primo in trasferta contro il Volley Team di Arma di Taggia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su NPL Sanremo

Ultime notizie su NPL Sanremo

