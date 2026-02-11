Volley A2 Virtus Aversa | podio ancora alla portata i Normanni ci credono

La Virtus Aversa continua a credere nel suo obiettivo di raggiungere il podio. Con otto giornate ancora da giocare, la squadra si trova a +11 punti sul nono posto e può ancora sperare di salire in classifica. La lotta per i playoff resta aperta, e i Normanni sono determinati a non mollare.

Tempo di lettura: 2 minuti Quando mancano 8 giornate al termine della regular season che determinerà la griglia dei play off, è un rassicurante +11 sul nono posto quello della Virtus Aversa (34). Nell’ultimo turno di campionato i ragazzi di coach Graziosi hanno superato 3-2 la Rinascita Lagonegro scavalcando in classifica Brescia. Tranne la capolista Pordenone che a quota 44 sembra non più raggiungibile, al secondo posto in condominio davanti alla Virtus ci sono Consar Ravenna (38) e Abba Pineto (38) con il calendario che nel prossimo turno prevede proprio lo scontro diretto tra i campani ed l’Abba Pineto, gara che potrebbe dire molto sulla possibilità dei campani di ambire ad un posizionamento migliore nella griglia dei play off. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Virtus Aversa si avvicina alla seconda parte della stagione di serie A2 con un bilancio positivo.

Domenica la Virtus Aversa va a giocare a Ravenna in un match che può pesare molto sulla classifica.

