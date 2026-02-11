Viva Tito viva le Foibe | scritte negazioniste sui muri di via Martiri delle Foibe

Nottata di vandalismo a Parma, dove alcune scritte negazioniste sono state trovate sui muri di via Martiri delle Foibe. Gli Jugonostalgici colpiscono ancora, lasciando messaggi che contestano la tragedia e minimizzano il dramma delle foibe. La polizia sta indagando e cerca di capire chi si nasconde dietro questi atti.

"Gli Jugonostalgici colpiscono ancora, a Parma vergate nottetempo delle scritte negazioniste sulle foibe. È inconcepibile che nel 2026 ci siano in giro personaggi del genere." Questa la denuncia del Comitato 10 Febbraio che condanna le scritte, in italiano e in slavo, vergate da ignoti sui muri.

