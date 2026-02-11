Vittoria italiana in Ue sui migranti E ora rimandiamo a casa chi delinque

I politici italiani festeggiano una vittoria al Parlamento europeo. Con una larga maggioranza, ieri è stato approvato definitivamente l’elenco condiviso di Paesi di origine sicuri e l’uso del concetto di «Paese terzo sicuro». Ora l’Italia può respingere più facilmente chi commette reati e viene da quei Paesi. La decisione cambia le regole e punta a rafforzare i controlli sui migranti.

Con una larga maggioranza ieri il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente l'istituzione di un elenco condiviso di Paesi di origine sicuri e l'applicazione del concetto di «Paese terzo sicuro». L'approvazione segna il passo decisivo verso quella riforma in tema di immigrazione che porta la firma politica dell'Italia; con questa decisione la strategia promossa dal governo Meloni diviene infatti strategia europea condivisa. Non a caso, nella nuova lista, che consentirà di accelerare sensibilmente l'esame delle domande di asilo presentate, tra i «Paesi sicuri», oltre a Kosovo, India, Marocco e Colombia, figurano anche Egitto, Bangladesh e Tunisia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vittoria italiana in Ue sui migranti. E ora rimandiamo a casa chi delinque Approfondimenti su Vittoria italiana Vittoria italiana in Ue su migranti. E ora rimandiamo a casa chi delinque Ieri il Parlamento Europeo ha approvato con una larga maggioranza la creazione di un elenco condiviso di Paesi di origine sicuri e l’uso del concetto di “Paese terzo sicuro”. Vittoria della linea italiana sui migranti: dall’Ue il via libera definitivo alla lista dei Paesi sicuri Il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente la lista dei Paesi terzi considerati sicuri. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Vittoria italiana Argomenti discussi: Ue: Foti, ok regolamenti su lista Paesi vittoria italiana sull'immigrazione; L’Unione europea cancella i diritti umani, ma non è una vittoria del modello Albania.; Vittoria dell'Italia: via libera alla lista dei Paesi sicuri. Rimpatri più facili per gli irregolari. Sinistra allo sbando; In Europa sarà più facile espellere in migranti, vittoria di Meloni (e della 'sua' maggioranza in Ue). Migranti, vittoria italiana in Ue: approvata la lista dei Paesi sicuriCon una larga maggioranza ieri il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente l’istituzione di un elenco condiviso di Paesi di origine ... iltempo.it Vittoria dell'Italia: via libera alla lista dei Paesi sicuri. Rimpatri più facili per gli irregolari. Sinistra allo sbandoCon Patrioti, Conservatori e Ppe, anche 25 socialisti. Sì agli hub in Stati terzi. Piantedosi: Trionfo del governo. Ilaria Salis: Giornata nera ... msn.com Foti, in Ue vittoria italiana sull'immigrazione (ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Il Parlamento europeo approva i regolamenti sulla lista dei Paesi di origine sicuri e sul concetto di Paese terzo sicuro, confermando così la linea suggerita dall'Italia e superando una volta x.com Vittoria italiana alla partita decisiva per ottenere il terzo posto che vale il passaggio ai quarti di finale - facebook.com facebook

