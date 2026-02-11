Vittoria italiana in Ue sui migranti E ora rimandiamo a casa chi delinque

I politici italiani festeggiano una vittoria al Parlamento europeo. Con una larga maggioranza, ieri è stato approvato definitivamente l’elenco condiviso di Paesi di origine sicuri e l’uso del concetto di «Paese terzo sicuro». Ora l’Italia può respingere più facilmente chi commette reati e viene da quei Paesi. La decisione cambia le regole e punta a rafforzare i controlli sui migranti.

Con una larga maggioranza ieri il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente l'istituzione di un elenco condiviso di Paesi di origine sicuri e l'applicazione del concetto di «Paese terzo sicuro». L'approvazione segna il passo decisivo verso quella riforma in tema di immigrazione che porta la firma politica dell'Italia; con questa decisione la strategia promossa dal governo Meloni diviene infatti strategia europea condivisa. Non a caso, nella nuova lista, che consentirà di accelerare sensibilmente l'esame delle domande di asilo presentate, tra i «Paesi sicuri», oltre a Kosovo, India, Marocco e Colombia, figurano anche Egitto, Bangladesh e Tunisia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

