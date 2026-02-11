Viterbo tra le 10 destinazioni luminose del 2026 | Ideale per chi cerca profondità culturale

Viterbo ha ricevuto il premio come una delle dieci destinazioni più luminose del 2026 alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. La città si conferma meta ideale per chi cerca un mix di cultura e storia. La notizia arriva in un momento in cui il turismo si riaccende e Viterbo si prepara ad accogliere visitatori da tutto il mondo, puntando sulla sua ricchezza culturale e sul suo fascino antico.

Viterbo protagonista alla Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano dove ha ricevuto il premio Luminous destinations. L'iniziativa, curata dal portale Visit Italy, seleziona ogni anno dieci destinazioni italiane che si distinguono per un modello di accoglienza consapevole e sostenibile, capace di contrastare i fenomeni di sovraffollamento turistico. Il capoluogo della Tuscia è stato inserito nel novero delle località rappresentative per l'anno 2026, con una valutazione basata sulla valorizzazione del paesaggio e della comunità. La motivazione del premio mette in risalto le caratteristiche storiche e strutturali della città: “Nota come la “Città dei Papi” vanta un centro storico medievale tra i meglio conservati d’Europa, dove quartieri come San Pellegrino permettono una reale immersione in un'atmosfera sospesa nel tempo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Gerace entra tra le dieci destinazioni italiane da visitare nel 2026, secondo la classifica di Visit Italy.

