Vistola bloccata | rompighiaccio al lavoro su 200 km di ghiaccio per prevenire danni e garantire la navigazione

La Polonia sta lavorando senza sosta sul fiume Vistola, dove le navi rompighiaccio si stanno impegnando su circa 200 km di ghiaccio. L’obiettivo è prevenire danni alle imbarcazioni e permettere la navigazione, che altrimenti si sarebbe fermata a causa della formazione di lastre di ghiaccio. La situazione è insolita e richiede interventi immediati per evitare blocchi più gravi.

La Polonia sta fronteggiando una situazione insolita lungo il fiume Vistol, con navi rompighiaccio impegnate a contrastare una vasta coltre di ghiaccio che si estende per circa 200 chilometri. L’operazione, documentata da riprese aeree, mira a prevenire ingorghi e pericoli legati al disgelo e allo scorrimento del ghiaccio a valle, una minaccia per le comunità rivierasche e le infrastrutture. Le immagini diffuse mostrano le imponenti imbarcazioni al lavoro, impegnate a frantumare il ghiaccio che ha da tempo bloccato il corso del fiume. La situazione, sebbene non inedita per il clima invernale polacco, ha richiesto un intervento straordinario a causa dell’estensione e della consistenza della banchisa.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Vistola Bloccata Granchio blu, Regione Campania: "Al via il monitoraggio scientifico per prevenire i danni" La Regione Campania avvia un monitoraggio scientifico sul granchio blu. Maltempo in Sicilia, Schifani: “Danni gravissimi su oltre 100 km di costa, oltre mezzo miliardo di euro” Il maltempo ha provocato danni significativi sulla costa ionica della Sicilia, con stime che superano i 500 milioni di euro. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Devis era alla ricerca di una vettura, ma è bastato uno sguardo a questa splendida Alfa Romeo Giulietta per convincerlo a recarsi immediatamente in sede. Dopo una breve prova su strada, non ha avuto dubbi: l’ha subito bloccata. Oggi è finalmente arrivato il - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.