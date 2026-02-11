La Niaf ha scelto Monza per i suoi incontri in Italia. La delegazione americana, accompagnata dal sottosegretario Cattaneo, ha visitato la città e ha tenuto i loro incontri nel capoluogo lombardo. La visita è stata un momento importante per rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti.

"È motivo di grande orgoglio aver accompagnato, insieme al sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali Raffaele Cattaneo, la delegazione della Niaf (National Italian American Foundation) che ha scelto Monza quale cornice per i meeting lombardi". Lo dichiara la consigliera regionale monzese Martina Sassoli (Noi Moderati), a margine dell’incontro che si è svolto giovedì a Monza nell’ambito della visita istituzionale in Lombardia, alla presenza del presidente Robert Allegrini, del presidente di Sias Giuseppe Redaelli e del direttore della sede di Assolombarda Monza e Brianza, Fabio Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Visita dagli Usa. La scelta di Niaf per i meeting

