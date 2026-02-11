La Virtus Bologna si prepara a scendere in campo giovedì alle 18 a Istanbul contro l’Efes. È l’ultima chance di qualificarsi per l’Eurolega e i bolognesi sono pronti a sfidare i turchi sul parquet del Bosforo. La partita si gioca in un momento decisivo e i giocatori sono concentrati per portare a casa un risultato importante.

Bologna, 11 febbraio 2026 - Ultima chiamata Eurolega. Appuntamento sul Bosforo per la Virtus che giovedì pomeriggio alle 18.30 scende in campo alla Turkcell Basketball Development Center di Istanbul per sfidare l’Anadolu Efes Istanbul. Rinfrancata dal successo su Brescia che l’ha riportato in testa alla classifica, la Virtus scende in campo con l’Efes per giocarsi una chance play-in. Indisponibile Alessandro Pajola, coach Dusko Ivanovic ha tutti gli altri effetti del proprio organico a disposizione. “All’inizio l’Efes era una delle candidate alle prime posizioni, ma ha poi avuto problemi dovuti a numerosi infortuni, al cambio allenatore e all’aver dovuto lottare per posizioni che non rappresentano il loro vero livello - conferma Ivanovic - Adesso, dalle ultime due partite, hanno iniziato a giocare davvero bene aprendo il campo, con Poirier che ha dominato dentro l’area ed eccellenti percentuali da 3”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus giovedì in campo a Istanbul con l'Efes: dove vedere la partita

Approfondimenti su Virtus Efes

Virtus Bologna torna in campo per affrontare il Fenerbahçe.

Virtus Bologna e Olimpia Milano si preparano a tornare in campo in Eurolega, affrontando rispettivamente Panathinaikos Atene ed Efes Istanbul nella ventunesima giornata della stagione 2025-2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Virtus Efes

Argomenti discussi: Brescia-Virtus Bologna, prova di forza delle V nere (87-79) e primo posto condiviso: Niang uomo partita; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Basket, serie B. La Virtus GVM Roma 1960 batte Nocera ed è prima da sola. E ricompare il vecchio logo; Torna la Coppa Lombardia: sono tre le sopravvissute dell’Adda Martesana.

Eurolega, Virtus di nuovo in campo contro il Bayern: dove vederla in tvMonaco di Baviera, 29 ottobre 2025 - Continua il giro d’Europa della Virtus. Dopo la sfida di Kaunas con lo Zalgiris di ieri sera, la Virtus quest’oggi si è trasferita a Monaco di Baviera dove giovedì ... ilrestodelcarlino.it

GdS: «Olimpia per sperare ancora. La Virtus prova l'impossibile»«Olimpia per sperare ancora. La Virtus prova l'impossibile» titola La Gazzetta dello Sport in vista della serata di EuroLeague che vede Olimpia Milano e ... pianetabasket.com

Manca poco alla #LBAF82026 Virtus-Napoli - Giovedì 19 febbraio ore 20.45 Acquista il tuo biglietti qui https://shorturl.at/ZwTHp - facebook.com facebook

Manca poco alla #LBAF82026 Virtus-Napoli - Giovedì 19 febbraio ore 20.45 Acquista il tuo biglietti qui shorturl.at/ZwTHp x.com