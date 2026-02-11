Virginia Zucconi a capo dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Roma

Da ildenaro.it 11 feb 2026

Virginia Zucconi è stata ufficialmente nominata presidente dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Roma. Prende il posto per i prossimi tre anni e guiderà l’associazione della Capitale. La nomina è stata annunciata qualche giorno fa, e già si lavora per definire le prime iniziative. Zucconi prende il ruolo in un momento di cambiamenti e sfide per il mondo dell’imprenditoria romana.

Virginia Desirée Zucconi è nominata presidente di Ucid Roma, la sezione della Capitale dell' Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, per il prossimo triennio. Ecco gli altri eletti del nuovo consiglio direttivo: Saverio D'Addato  e  Cinzia Rossi  in qualità di vicepresidenti. Dario Pasquariello  come segretario. Luigi De Bernardis nel ruolo di tesoriere. Tonino Cantelmi,  Daniele Di Giorgio,  Marco Italiano,  Roberta Mazzeo,  Luca Mazzola  e  Angela Soccio  come consiglieri. Don Luca Angelelli, consulente spirituale dell'associazione.

Approfondimenti su Virginia Zucconi

