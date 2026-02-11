Viola il regolamento del Partito e lo ' fanno fuori' | Dimissioni subito

Il Partito Democratico di Castel Volturno chiede le dimissioni immediate del consigliere comunale Antonio Portaro, dopo aver appreso che ha violato il regolamento interno. I membri del partito hanno confermato di aver preso atto della situazione e di considerarla grave, decidendo di allontanarlo dall’incarico. La polemica è esplosa nelle ultime ore, lasciando il Comune in attesa di sviluppi.

“Il Partito Democratico di Castel Volturno prende atto con rammarico di quanto emerso nelle ultime ore riguardo al consigliere comunale Antonio Portaro”, affermano dal PD. “Portaro è stato sospeso dalla Federazione Provinciale di Caserta per aver violato il regolamento del Partito, svolgendo campagna elettorale attiva durante le elezioni regionali a favore della lista A Testa Alta. Tale sospensione, tuttavia, è attualmente oggetto di ricorso, circostanza che mantiene aperto il suo rapporto formale con il Partito Democratico e che rende ancora più rilevante la portata delle sue scelte politiche, anche se tale ricorso è stato presentato mentre erano già evidenti, seppur non dichiarate, le sue attività nell'area di un diverso soggetto politico”, proseguono.🔗 Leggi su Casertanews.it

A Cervia, la recente crisi politica ha scosso la comunità, segnando un momento di incertezza e tensione.

