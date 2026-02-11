Vince la medaglia e invece di festeggiare confessa il tradimento in diretta tv per cercare di riconquistare la ex La mossa disperata di Sturla Holm Laegreid

Durante la cerimonia di premiazione a Milano Cortina 2026, Sturla Holm Laegreid ha vinto una medaglia, ma invece di festeggiare, ha deciso di confessare pubblicamente un tradimento. Ha parlato in diretta tv, cercando di riconquistare la ex. La scena ha lasciato tutti senza parole e ha fatto il giro dei social in pochi minuti.

I l podio di Milano Cortina 2026 ha regalato una delle scene più surreali e discusse della storia olimpica. Sturla Holm Laegreid, 28enne fuoriclasse norvegese del biathlon, ha conquistato la sua prima medaglia individuale – un bronzo nella 20 km – ma il trionfo sportivo è passato immediatamente in secondo piano. Invece di celebrare il risultato, l’atleta ha trasformato i microfoni della tv di Stato norvegese NRK in un confessionale pubblico per ammettere un tradimento. Tradimento, le differenze tra le coppie monogame e quelle aperte. guarda le foto Sturla Holm Laegreid, bronzo bagnato dalle lacrime (di pentimento). 🔗 Leggi su Iodonna.it

