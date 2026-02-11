L’atleta che ha vinto il bronzo nel biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina si è aperto in diretta tv, confessando di aver tradito la sua ragazza. Sui social ha scritto di aver passato “la peggiore settimana della mia vita”, ma il suo risultato sportivo resta comunque positivo.

AGI - Sui social l'ha definita "la peggiore settimana della mia vita", ma a quanto pare ha poco a che vedere con il (seppur onorevole) terzo posto conquistato nel biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'atleta norvegese Sturla Holm Laegreid si è messo al collo la medaglia e si è lasciato andare a una sorprendente confessione: aver tradito la fidanzata. In lacrime. "Ho capito che è la donna della mia vita e non posso vivere tutta la vita tenendoglielo nascosto" ha detto implorandola in lacrime di dargli un'altra possibilità: "L'unico modo per risolvere la situazione è dire tutto e mettere tutto sul tavolo, sperando che lei possa ancora amarmi". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vince il bronzo e 'confessa' in tv; "Ho tradito la mia ragazza"

Approfondimenti su Milano Cortina

Laegreid ha conquistato l’oro alle Olimpiadi, ma subito dopo la vittoria ha fatto una confessione inaspettata davanti a milioni di telespettatori: “Ho tradito la mia fidanzata”.

L’atleta italiano ha conquistato il bronzo nel biathlon a Milano Cortina, ma le emozioni non finiscono con la gara.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Vince il bronzo e poi racconta in lacrime di aver tradito la fidanzata: Spero possa ancora amarmi; L’Italia vince il bronzo nel curling: il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico…; EUROPEI PISTA – Renato Favero, bronzo sulla scia di Ganna e Milan; Lucia Dalmasso vince il bronzo nello snowboard PGS alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Risultati italiani oggi.

Tradisce la fidanzata e poi... vince il bronzo alle Olimpiadi, la disperazione di Lägreid: Errore enorme, la settimana peggiore della mia vitaLa gara di biathlon maschile sulla distanza dei 20 km alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha regalato emozioni forti in pista e fuori. Il norvegese ... gazzettadelsud.it

Milano Cortina, vince il bronzo nel biathlon e confessa tradimento della fidanzata in tv(Adnkronos) - Lacrime in diretta tv, non solo per la medaglia di bronzo appena vinta nel biathlon a Milano Cortina. Grande stupore ad Anterselva quando la stella norvegese Sturla Holm Laegreid, che ha ... msn.com

Il norvegese Sturla Holm Laegreid vince il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e confessa in diretta tv di aver tradito la fidanzata e di esserne pentito. Riuscirà a riconquistarla E soprattutto sarà stata la tattica giusta Lasciamo a voi l'ardua sentenza. - facebook.com facebook

L’Italia vince il bronzo nel curling: il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico trionfo di Pechino di Domenico Cannizzaro x.com