villa mussolini gli assi nella manica del comune

La lotta per controllare Villa Mussolini si fa più intensa. Il Comune di fronte a David2 cercano di aggiudicarsi la gestione della storica residenza sul mare, che un tempo apparteneva alla famiglia di Benito Mussolini. La questione si concentra su una concessione decennale e sul futuro del nome legato alla villa. Le trattative sono ancora aperte e i due contendenti cercano di mettere le mani su un pezzo di storia italiana.

Giardino, concessione decennale e il futuro del nome Mussolini per la villa affacciata sul mare. Nella corsa ad accaparrarsi la residenza estiva che fu della famiglia di Benito Mussolini, sono rimasti in due: Comune e David2. La partita è diventata anche politica, con gli schieramenti opposti, da sinistra e destra, a sostenere questa o quella proposta. Ma quanto vale la villa? Le offerte economiche dicono poco più di un milione e 100mila euro per quella del Comune e circa un milione e 200mila per la David2. Ma in palio non c’è tutto quello che si vede oggi. La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini mette in vendita solo l’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

