Vigile del fuoco morto | il killer resta in carcere

Klajdi Mjeshtri, il buttafuori albanese accusato di aver ucciso il vigile del fuoco Giuseppe Tucci a Rimini, resta in carcere. La decisione è stata confermata questa mattina dai giudici, che hanno respinto la richiesta di domiciliari avanzata dalla difesa. Mjeshtri, 34 anni, è accusato di aver sparato alla vittima durante una lite nella notte tra l’11 e il 12 giugno. La procura ha ribadito la gravità del reato e la necessità di mantenerlo in carcere, almeno fino all’udienza

Resta in carcere Klajdi Mjeshtri (nella foto di Migliorini), il buttafuori di origine albanese che la notte tra l’11 e il 12 giugno 2023 uccise a Rimini il vigile del fuoco Giuseppe Tucci, 34 anni. Il Tribunale della libertà di Bologna ha respinto l’appello avanzato dai legali di Mjeshtri contro il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Per il collegio, le esigenze cautelari restano immutate. Nelle motivazioni viene messo nero su bianco un giudizio netto sulla personalità dell’imputato: la sua indole è descritta come "impulsiva e violenta", incapace di autocontrollo anche di fronte a stimoli tutt’altro che eccezionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

